«В честь него назвали»: Архипов вспомнил шутку Попова над своей болезнью Композитор Архипов: Попов победил редкую болезнь и шутил об этом

Композитор Роман Архипов на церемонии прощания с актером Романом Поповым в ЦКБ рассказал об ироничном отношении покойного к перенесенной болезни, передает корреспондент NEWS.ru. По словам спикера, Попов с юмором рассказывал, что редкое заболевание могли назвать в его честь.

Он мне рассказывал о том, как победил болезнь. С юмором. Рассказал, что чуть ли не в честь него хотели назвать, потому что настолько редкое было заболевание, — поделился Архипов.

По его словам, Попов воспринимал болезнь как уже преодоленный этап и не думал о возможном рецидиве. Композитор также вспомнил уникальные черты характера покойного — специфический юмор, любовь к нестандартной музыке, включая панк-рок, и необычные увлечения.

Актер умер в возрасте 40 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Артист несколько лет боролся с раком головного мозга. После периода ремиссии в текущем году произошел рецидив опухоли. В результате болезни он лишился зрения на один глаз и утратил подвижность левой части тела.

Ранее вдова Попова Юлия во время церемонии прощания с актером сказала, что все, о чем он мечтал, сбылось. По ее словам, звезда «Полицейского с Рублевки» хотел построить дом, растить детей и сниматься в кино.