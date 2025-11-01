Маленькая дочь Попова прижималась к матери на церемонии прощания

Маленькая дочь актера Романа Попова Марта прижималась к маме во время церемонии прощания с отцом, передает корреспондент NEWS.ru. На протяжении всего мероприятия она не отходила от убитой горем женщины. У Романа и Юлии Поповых трое детей — Марта, Лиза и Федор. Младшему ребенку только шесть лет.

Вдова на прощании рассказала, что последние слова ее супруга были о том, что он принял смерть. По словам женщины, муж был не в состоянии сказать что-либо еще. Попова призвала молиться за него и добавила, что семья объявила сбор в Telegram-канале для тех, кто хочет помочь родственникам. Дом Попова также был выставлен на продажу. Семья готова продать его как только появится покупатель.

Актер Сергей Бурунов заявил, что Попов совершил подвиг, ведь играл комедийную роль в сериале, превозмогая боль. По его словам, он никогда не жаловался на свое самочувствие и не подавал вида.

Попов умер в возрасте 40 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Артист несколько лет боролся с раком головного мозга.