«Я видел, что ему больно»: Бурунов рассказал о подвиге Попова

Сергей Бурунов на церемонии прощания с Романом Поповым в зале прощаний ЦКБ на улице Маршала Тимошенко

Актер Роман Попов совершил подвиг, ведь играл комедийную роль в сериале, превозмогая боль, заявил его коллега Сергей Бурунов. По его словам, он никогда не жаловался на свое самочувствие и не подавал вида, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы даже снимались, а рядом просто стояла скорая помощь. Я тогда понял, что это за человек вообще. Он совершил подвиг. Мое уважение к нему безгранично, потому что, превозмогая боль, исполнять комедийную роль это, конечно, подвиг. У меня нет слов. Правду говорит Игорь Юрьевич [Харламов]. Никогда не было ни секунды, чтобы он на что-то пожаловался. Я видел, что ему больно. Это поступок настоящего мужчины, — признался Бурунов.

Ранее стало известно, что Бурунов и юморист Гарик Харламов среди первых пришли проститься с коллегой по цеху, с покойным артистом Романом Поповым. Бурунов отметил, что потеря далась ему тяжело. Харламов же признался, что долгое время не знал о проблемах Попова со здоровьем. Артист не говорил о тяжелом заболевании коллегам.

Попов умер в возрасте 40 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Артист несколько лет страдал от рака головного мозга. Шоумен Оганес Григорян заявлял, что Попова кремируют. По его словам, актер хотел, чтобы его прах развеяли над Черным морем.