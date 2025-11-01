Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 13:50

«Я видел, что ему больно»: Бурунов рассказал о подвиге Попова

Бурунов: Попов совершил подвиг, играя комедийную роль и превозмогая боль

Сергей Бурунов на церемонии прощания с Романом Поповым в зале прощаний ЦКБ на улице Маршала Тимошенко Сергей Бурунов на церемонии прощания с Романом Поповым в зале прощаний ЦКБ на улице Маршала Тимошенко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Актер Роман Попов совершил подвиг, ведь играл комедийную роль в сериале, превозмогая боль, заявил его коллега Сергей Бурунов. По его словам, он никогда не жаловался на свое самочувствие и не подавал вида, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы даже снимались, а рядом просто стояла скорая помощь. Я тогда понял, что это за человек вообще. Он совершил подвиг. Мое уважение к нему безгранично, потому что, превозмогая боль, исполнять комедийную роль это, конечно, подвиг. У меня нет слов. Правду говорит Игорь Юрьевич [Харламов]. Никогда не было ни секунды, чтобы он на что-то пожаловался. Я видел, что ему больно. Это поступок настоящего мужчины, — признался Бурунов.

Ранее стало известно, что Бурунов и юморист Гарик Харламов среди первых пришли проститься с коллегой по цеху, с покойным артистом Романом Поповым. Бурунов отметил, что потеря далась ему тяжело. Харламов же признался, что долгое время не знал о проблемах Попова со здоровьем. Артист не говорил о тяжелом заболевании коллегам.

Попов умер в возрасте 40 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Артист несколько лет страдал от рака головного мозга. Шоумен Оганес Григорян заявлял, что Попова кремируют. По его словам, актер хотел, чтобы его прах развеяли над Черным морем.

Россия
актеры
похороны
прощание
Роман Попов
