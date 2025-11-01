Харламов и Бурунов пришли проститься с Поповым

Актер Сергей Бурунов и юморист Гарик Харламов среди первых пришли проститься с коллегой по цеху, покойным артистом Романом Поповым, передает корреспондент NEWS.ru. Бурунов отметил, что потеря далась ему тяжело.

Я был на связи с его супругой <…> С Ромой, к сожалению, он уже был в той стадии, когда было тяжело <…> Я хотел приехать, но не смог. Но мне и супруга сказала, что как бы мероприятие не из легких, я бы не смог, к сожалению. Тяжело, извините, — сказал актер журналистам.

Харламов отметил, что долгое время не знал о проблемах Попова со здоровьем. Артист не говорил о тяжелом заболевании коллегам, отметил юморист.

Если честно, он никогда не жаловался вообще ни на что никогда. Хотя когда мы уже узнали, уже было понятно, что ему тяжело, — сообщил Харламов.

Попов умер в возрасте 40 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Артист несколько лет страдал от рака головного мозга. Шоумен Оганес Григорян заявлял, что Попова кремируют. По его словам, актер хотел, чтобы его прах развеяли над Черным морем.