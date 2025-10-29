Алкоголь, долги, слова об СВО, новая девушка: как живет Сергей Бурунов

Актер Сергей Бурунов восхитился своим коллегой по сериалу «Полицейский с Рублевки» Романом Поповым, который, по его словам, продолжал работать, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. Как живет сам Бурунов, о каких личных проблемах он рассказывал?

Что Бурунов сказал о Попове

В своем Telegram-канале Бурунов сообщил, что Попов, страдавший от онкологического заболевания, продемонстрировал невероятную силу воли.

«Когда уже видно, что ему было плохо. И дежурила скорая на площадке. Врачи что-то ему делали. Он уходил, выходил на дубль, снимался. <…> И, конечно, я низко кланяюсь ему за такую силу воли. И за такую преданность делу», — написал актер.

Он отметил, что Попов был жизнерадостным и энергичным на съемочной площадке. 48-летний Бурунов признался, что изначально относился к своему коллеге с некоторым недоверием. Однако совместная работа быстро развеяла все сомнения и изменила первоначальное впечатление.

С какими проблемами сталкивался Бурунов

Ранее в интервью Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Бурунов сообщил о тяжелых годах своей жизни. По его словам, в 2014 году он остался без работы из-за конфликта на Украине, а из-за отсутствия предложений в России пришлось брать кредиты и занимать деньги.

«Произошли не очень приятные исторические события. Я должен был сниматься на Украине и был утвержден в большой проект, но случились эти события, и это все, естественно, отменилось. И 2014 год, и 2015 год были для меня достаточно тяжелыми», — заявил Бурунов.

Сергей Бурунов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В марте Telegram-канал SHOT писал, что Бурунов задолжал Федеральной налоговой службе больше 10 млн рублей. Представители артиста опровергли эту информацию, пояснив, что в базе ФНС произошел технический сбой.

«Текущих задолженностей у Бурунова нет», — подчеркнули они.

Также актер признавался в проблемах с алкоголем. Он подчеркнул, что в какой-то момент зависимость начала управлять им.

«Я встречался с алкоголем, очень много и активно. Понимал, что это на всю жизнь. С алкоголем у нас были теплые и нежные отношения. <…> Мотивация [бросить пить] одна: либо смерть, либо ты. Шансов нет. В какой-то момент я понял, что он начинает командовать мною, моей жизнью. А я не люблю, когда мной командуют», — говорил Бурунов, уточняя, что не пьет уже шесть лет.

Что Бурунов говорил об СВО

Бурунов не комментировал свое отношение к спецоперации, однако в феврале 2024 года заявил, что не может представить свою жизнь без России.

«Я без России не могу. <…> У каждого из нас есть воспоминания, ощущения, места, люди, которые у тебя вот здесь, [в сердце], есть и без которых ты не можешь [жить]. У меня тоже есть. Я без этого не смогу. И это все находится здесь. Я не смогу без этого, я умру», — сказал он.

Что известно о личной жизни Бурунова

Бурунов ни разу не был женат, детей у него нет.

В июне актер появился на 35-летии певицы Анны Асти в сопровождении предпринимательницы Екатерины Леви, с которой его связывают романтические отношения.

«Только время покажет, является ли она той самой, единственной. Мои требования просты: внимание и взаимопонимание», — говорил актер журналистам.

Сергей Бурунов и Екатерина Леви Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

В июле Бурунов сообщил, что в ближайшее время не намерен вести под венец свою молодую возлюбленную. По словам артиста, в вопросах личной жизни он предпочитает не торопиться.

«Я не подарок совсем. У меня достаточно непростой характер, поэтому… Вредным не могу сказать, но, конечно, бывает. Я неидеальный», — охарактеризовал себя в отношениях Бурунов.

Он также отмечал, что планирует к 50 годам разобраться в своей жизни и завести здоровую семью. Сейчас Сергей читает специализированные книги по воспитанию детей и работает над собой.

Чем сейчас занимается Бурунов

В октябре состоялась премьера музыкального фильма «Алиса в Стране чудес», в котором сыграл артист. С его участием также планируется выход картин «Теща-2», «Комментируй это», «Только маме не говори».

В марте Бурунов в шоу Dreamcast обрушился с критикой на современные театральные постановки. По его словам, нынешние спектакли не вызывают у зрителей «движения души».

«Что-то говорят, что-то падает, очень красиво, богато. Но я не понимаю, что происходит. Идти в театр ради чего? Ради провокации? Не хочу сидеть и чувствовать себя идиотом. <…> В последнее время я не ухожу из театра, испытав катарсис. Я не испытываю таких вещей, когда даже говорить не можешь», — объяснил актер.

Употребление алкоголя вредит здоровью.

