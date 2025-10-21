Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 01:25

Пересильд с семьей и Дмитриенко: премьера фильма «Алиса в Стране чудес»

Актрисы Юлия Пересильд, Анна Пересильд и Мария Пересильд (слева направо) на премьере фильма «Алиса в Стране чудес» Актрисы Юлия Пересильд, Анна Пересильд и Мария Пересильд (слева направо) на премьере фильма «Алиса в Стране чудес» Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Премьера музыкального фильма «Алиса в Стране Чудес» состоялась 20 октября в Москве. Главную роль в киноленте исполнила 16-летняя актриса Анна Пересильд, которая пришла на мероприятие с мамой Юлией Пересильд и младшей сестрой Марией.

Певцы Иван Дмитриенко и Филипп Киркоров также приехали на премьеру поддержать девушку. Знаменитости позировали перед журналистами на ковровой дорожке. Пересильд появилась на торжестве в белом платье с платком на голове такого же цвета, Дмитриенко также выбрал наряд белого цвета, а Киркоров — цветной пиджак.

Киркоров при этом заявил, что Пересильд-младшая напоминает ему исполнительницу Кристину Орбакайте. Кроме того, он отметил: Анну уже можно назвать звездой, несмотря на юный возраст.

На премьере фильма появился и актер Леонид Ярмольник. На вопрос о том, сможет ли Анна Пересильд справиться с волной славы, артист заявил, что девушка выдержит все.

На мероприятие пришли и такие актеры, как Паулина Андреева, Наталья Бочкарева, Павел Деревянко.

Режиссером фильма «Алиса в Стране Чудес» выступил Юра Хмельницкий, а генеральным продюсером — Тина Канделаки, которая также посетила премьеру. В ленте снялись Ирина Горбачева, Милош Бикович, Паулина Андреева, Олег Савостюк, Андрей Федорцов, Сергей Бурунов, Кристина Бабушкина, Полина Гухман и другие.

Кадры с премьеры «Алисы в Стране чудес» — в фотогалерее NEWS.ru.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Певица, блогер Маргарита Овсянникова (Margo) на премьере фильма «Алиса в Стране чудес»
Певица, блогер Маргарита Овсянникова (Margo) на премьере фильма «Алиса в Стране чудес»
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актриса Анна Пересильд на премьере фильма «Алиса в Стране чудес»
Актриса Анна Пересильд на премьере фильма «Алиса в Стране чудес»
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актриса Юлия Пересильд на премьере фильма «Алиса в Стране чудес»
Актриса Юлия Пересильд на премьере фильма «Алиса в Стране чудес»
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Генеральный продюсер фильма «Алиса в Стране чудес» Тина Канделаки
Генеральный продюсер фильма «Алиса в Стране чудес» Тина Канделаки
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актрисы Юлия Пересильд (справа) и Мария Пересильд на премьере фильма «Алиса в Стране чудес»
Актрисы Юлия Пересильд (справа) и Мария Пересильд на премьере фильма «Алиса в Стране чудес»
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

фильмы
Анна Пересильд
премьеры
кино
