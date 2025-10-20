Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 23:02

Ярмольник рассказал, справится ли Пересильд со славой

Ярмольник: Анна Пересильд справится с обрушившейся на нее славой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Леонид Ярмольник на премьере фильма «Алиса в Стране чудес» заявил, что Анна Пересильд сможет справиться с волной славы после того, как она сыграла главную роль в картине, передает корреспондент NEWS.ru. Он заметил, что волна популярности уже неоднократно накрывала актрису ранее.

Слава обрушится на Пересильд? Уже несколько раз обрушилась. Я думаю, что Пересильд все выдержит, — сказал актер.

Ранее певец Филипп Киркоров заявил, что Пересильд напоминает ему исполнительницу Кристину Орбакайте. Он также отметил, что Пересильд-младшую уже можно назвать звездой, несмотря на юный возраст. Киркоров пришел на мероприятие поддержать актрису, которая исполнила главную роль в картине.

До этого пользователи Сети раскритиковали 16-летнюю звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Анну Пересильд за серию снимков с отдыха в Италии, которые она опубликовала на своей странице в социальных сетях. Комментаторы сочли образы юной артистки чрезмерно откровенными для ее возраста.

Кроме того, член коллегии адвокатов «Династия» адвокат Николай Семенов заявлял, что возможные отношения между 19-летним Дмитриенко и 16-летней ­Пересильд легальны. Эксперт считает, что проблемы могут возникнуть, только если девушка напишет заявление на певца.

Леонид Ярмольник
актеры
фильмы
Анна Пересильд
