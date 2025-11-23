Международный муниципальный форум стран БРИКС
23 ноября 2025 в 17:31

Ярмольника вынудили оправдываться из-за собак за рулем

Ярмольник заявил, что сажает собак за руль только на проселочных дорогах

Леонид Ярмольник
Российскому актеру Леониду Ярмольнику пришлось оправдываться из-за посаженных за руль собак, когда он подвергся критике после появления видео в соцсетях. Артист признался, что катает таким образом своих питомцев только на проселочных дорогах, передает «Подъем».

Я езжу с собаками, они требуют, чтобы я их катал, я их катаю 15 минут в день. По деревне катаю, конечно, не по городу. Переживать не надо, не надо из ничего делать проблему, — рассказал Ярмольник.

Ранее Ярмольник на премьере фильма «Алиса в Стране чудес» заявил, что Анна Пересильд сможет справиться с волной славы после того, как она сыграла главную роль в картине. Он заметил, что волна популярности уже неоднократно накрывала актрису ранее.

До этого актер признался, что его пенсия составляет чуть более 22 тысяч рублей. По словам артиста, прожить на эти деньги очень трудно. Ярмольник подчеркнул, что многие пенсионеры получают по 17–18 тысяч рублей в месяц, а некоторые и того меньше. Он уверен, что этих денег едва хватит на все необходимое.

