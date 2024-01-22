«Работал в дьявольском образе, ему шли деньги»: самые яркие роли Ярмольника

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Леонид Ярмольник

Актеру Леониду Ярмольнику сегодня исполнилось 70 лет. Как он вырос в большого артиста, благодаря каким ролям его начали узнавать, почему у него накопились долги и что теперь зритель ждет от Ярмольника, в интервью NEWS.ru рассказал киновед, историк кино Александр Шпагин.

Что говорил о себе Леонид Ярмольник

— Ярмольник рос постепенно. Поначалу это был молодой, яркий, запоминающийся, но не очень сильный артист. Он создал образ неунывающего человека, который старается преуспеть в жизни, и при этом непонятно, чего от него ждать. Такой образ возникал у «раннего» Ярмольника.

Он пробивной очень. Вел передачу «Вокруг смеха», делал всевозможные пантомимы. «Цыпленка табака» знаменитого показал. Вроде бы ничего особенного, но зрителям тоже запомнилось. Стал выступать на эстраде с монологами, самый известный в «Вокруг смеха» — «Здравствуй, дедушка дорогой». Монолог разошелся на цитаты. А кроме того, в середине 1980-х Ярмольник создал лучшую, на мой взгляд, радиопрограмму из всех, которые я когда-либо слышал, — «Шоу Леонида Ярмольника». С юмором, умная, острая. Ее слушали, сидя у радиоприемников. Это было очень мощное явление в течение пяти-шести лет.

Сам он всегда говорил, в том числе в интервью, что видит в себе большой потенциал.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Леонид Ярмольник

«Всегда был оборотистым и умел зарабатывать»

— Вдруг неожиданно потрясающе Ярмольник сыграл капитана Левасера в фильме режиссера Андрея Праченко «Одиссея капитана Блада» (1991 год) — главного врага Блада. Капитан-неудачник, интереснейший образ. Он вроде бы и смелый, и храбрый. И вместе с тем подонок какой-то мутный. С этой ролью родился уже Ярмольник — большой артист. Ему было чуть за сорок. Такое иногда встречается у артистов — как профессионалы набирают мастерство именно в этом возрасте. Ярмольник после этой цифры стал сниматься значительно меньше, выборочно, как правило, только в собственных продюсерских проектах.

То, что он стал продюсировать кино, — абсолютно логично. Поскольку является оборотистым человеком. У него и при советской власти было много денег, он умел их зарабатывать. Возможно, что и не только творчеством, вел все время какие-то бизнес-дела. И совершенно органично Ярмольник в начале 1990-х вел передачу «L-клуб». Это была одна из первых программ на отечественном телевидении, посвященная большим деньгам. Победители получали очень высокие суммы. Передача была достаточно жесткая. И вел он жестко. С таким посылом, что, «ребята, теперь не до шуток, пришло время больших денег! Теплая бабушка — советская власть — почила в бозе, и явился капиталистический волк, новый мир». В таком немного дьявольском образе работал. И ему очень шли деньги. Но при этом он продолжал набирать и накапливать какой-то свой именно актерский потенциал.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Леонид Ярмольник

Когда у Ярмольника произошел прорыв в кино

— После 50 у Ярмольника пошел фантастический прорыв в кино. Когда я увидел его, например, в роли советского генерала-еврея в сериале Дмитрия Месхиева «Принцесса и нищий» (и особенно сцена его смерти) — это в принципе гениально сыграно. То есть он стал как артист создавать образы психологические и глубокие. Достаточно вспомнить его образы еврейских неудачников-интеллигентов из фильмов «Одесса» Валерия Тодоровского и «За нас с вами» Андрея Смирнова. Разные совсем, из разных эпох. Но уже перевоплощение глубинное, чувственное, на внутреннем уровне.

И сегодня Ярмольник — это актер, который может сыграть абсолютно все глубоко и сильно. То есть он прошел характерный, но не частый путь актера — когда просто из запоминающегося персонажа артист выходит с возрастом в крупные большие актеры.

Раньше создавал типаж интересный и узнаваемый, такой образ «фарцовщика 1980-х». Слегка полукриминальный, оборотистый. Очень веселый, легкий и немного опасный. Сегодня он настолько разный! У меня ощущение, что я могу его увидеть в абсолютно любой роли, вплоть до колхозного председателя 1970-х годов, я и тут не удивлюсь. Он сейчас играет именно интересно, художественно, актерски, выразительно.

Этим похож на Игоря Ясуловича, один в один. Образы разные, но похожий путь в профессии: из запоминающегося актера в хорошего, затем в большого и далее в выдающегося.

Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/Global Look Press Леонид Ярмольник

Почему Ярмольник настолько изменился внешне

Я, конечно, удивился, узнав, что из-за продюсирования фильма «Стиляги» Ярмольник оказался в огромных долгах, которые по сей день выплачивает. Он сам рассказал об этом в одном из недавних интервью. Он-то был уверен, что фильм окажется успешным. Фильм и был успешным в кинематографической среде, шикарный совершенно. Аховое ноу-хау, ретромюзикл. Режиссер прекрасный — уже упоминавшийся Тодоровский. Вообще никто про стиляг раньше не снимал. Лента взяла огромное количество различных кинопремий и наград. Но она не окупилась в прокате — зритель не очень понял, не очень принял. А кинонаграды, к сожалению, не имеют денежного эквивалента. Но Леонид выглядит неунывающим, он и в этом смысле молодец.

Ему хочется пожелать банально — долгих лет жизни и много новых ролей. Потому что мне как зрителю дико интересно, что он еще дальше в кино «отчебучит», то есть сыграет. В нем таинственность, загадочность и действительно огромный потенциал. О котором он говорил очень давно. И, заметьте, у него даже изменилось лицо. Если сравнить Ярмольника до сорока лет и вот сейчас. Не постарел, а будто два разных лица абсолютно. Как будто два разных человека. И он, конечно, очень вдумчивый актер и человек.

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