Юная звезда «Слова пацана» опубликовала серию откровенных снимков из Италии Пользователи раскритиковали Анну Пересильд за серию снимков с отдыха в Италии

Пользователи Сети раскритиковали 16-летнюю звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Анну Пересильд за серию снимков с отдыха в Италии, которые она опубликовала на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Комментаторы сочли образы юной артистки чрезмерно откровенными для ее возраста.

Анна Пересильд отправилась в Италию вместе со своей матерью, актрисой Юлией Пересильд. Для отдыха юная звезда выбрала несколько стильных образов — например, черное мини-платье с открытыми плечами, топ с глубоким декольте и летний костюм в горошек.

«Это перебор», «Это музей, а не ночной клуб», «Ты еще совсем ребенок, куда так торопиться показывать себя?», «Интересно, что думает мама о стиле дочки», — пишут комментаторы в Сети.

Ранее певец Ваня Дмитриенко и актриса Анна Пересильд впервые появились вместе на публике, подтвердив слухи о возможном романе. Артисты вместе пришли на церемонию вручения премии ТЭФИ в Москве.

До этого член коллегии адвокатов «Династия» адвокат Николай Семенов заявил, что отношения между 19-летним Дмитриенко и 16-летней ­Пересильд легальны. Эксперт считает, что проблемы могут возникнуть, только если девушка напишет заявление на певца.