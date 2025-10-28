Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 20:44

«Дали свои плоды»: Харламов отреагировал на смерть Мухича

Харламов назвал умершего актера Попова трудолюбивым

Роман Попов Роман Попов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов был трудолюбивым человеком, написал в Telegram-канале юморист Гарик Харламов. Он вспомнил, что всегда называл коллегу «сериалом» из-за его роли Мухича.

Так он стал Мухичем. С тех пор я в шутку всегда здоровался с ним только так: «Привет, сериал!», а он отвечал: «Ну все, не завидуй!»написал Харламов.

Юморист отметил, что Попов всегда спокойно работал, не жалуясь, когда приходилось менять номера для Comedy Club. По мнению Харламова, именно упорство и сила воли «дали свои плоды», из-за чего карьера артиста и пошла вверх.

Ранее сообщалось, что Попов скончался на 41-м году жизни. Артист несколько лет боролся с раком головного мозга: впервые опухоль у него выявили в 2018 году, а в 2021-м он проходил лечение в больнице.

Продюсер Наталья Громова рассказывала, что у Попова на фоне химиотерапии начались проблемы с кишечником. Она уточнила, что из-за кишечной непроходимости актера экстренно госпитализировали и прооперировали.

