26 ноября 2025 в 16:43

Асмус опубликовала редкие кадры с «женщиной» от Харламова

Асмус с дочерью от Харламова пришла на премьеру фильма «Письмо Деду Морозу»

Актриса Кристина Асмус с дочкой Анастасией Актриса Кристина Асмус с дочкой Анастасией Фото: Киностудия Горького
Актриса Кристина Асмус с дочкой Анастасией посетила премьеру новогоднего фильма «Письмо Деду Морозу». Отцом девочки является юморист Гарик Харламов. В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) артистка заявила, что наконец-то появилась картина с ее участием, которую можно показать ребенку.

Вот, значит, сходила я с этой женщиной на премьеру нового фильма! — отметила Асмус.

Фильм рассказывает о строгом юристе Петре Безуглове, живущем по расписанию и полностью занятым работой. В канун Нового года его сын Ванечка находит старые письма отца к Деду Морозу и бросает их в волшебный ящик, из-за чего в жизни семьи начинается цепочка событий, которая меняет привычный порядок и самого героя.

Ранее Харламов объявил о создании собственного агентства полного цикла, которое займется маркетинговыми и ивент-услугами. Агентство предложит широкий спектр услуг, ориентируясь как на частных клиентов, организуя свадьбы, юбилеи и различные семейные торжества, так и на крупные корпоративные мероприятия.

