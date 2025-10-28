Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 18:23

Продюсер рассказала о состоянии Романа Попова незадолго до смерти

Продюсер Громова: у Попова начались проблемы с кишечником незадолго до смерти

Роман Попов Роман Попов Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

У звезды сериала «Полицейский с Рублевки» Романа Попова на фоне химиотерапии начались проблемы с кишечником, рассказала KP.RU продюсер Наталья Громова. Она уточнила, что из-за кишечной непроходимости актера экстренно госпитализировали и прооперировали.

Там, в больнице, его и не стало. Врач, который вел Рому, сказал нам, что болезнь отступила. Но его организм не справился, к сожалению, — сообщила Громова.

Она призналась, что активно поддерживала связь с Поповым практически до последнего дня. Вместе с их общими друзьями Громова часто навещала его дома и старалась взбодрить c помощью простой зарядки или песен.

Ранее сообщалось, что Попов скончался на 41-м году жизни. Артист несколько лет боролся с раком головного мозга: впервые опухоль у него выявили в 2018 году, а в 2021-м он проходил лечение в больнице.

