Продюсер рассказала о состоянии Романа Попова незадолго до смерти Продюсер Громова: у Попова начались проблемы с кишечником незадолго до смерти

У звезды сериала «Полицейский с Рублевки» Романа Попова на фоне химиотерапии начались проблемы с кишечником, рассказала KP.RU продюсер Наталья Громова. Она уточнила, что из-за кишечной непроходимости актера экстренно госпитализировали и прооперировали.

Там, в больнице, его и не стало. Врач, который вел Рому, сказал нам, что болезнь отступила. Но его организм не справился, к сожалению, — сообщила Громова.

Она призналась, что активно поддерживала связь с Поповым практически до последнего дня. Вместе с их общими друзьями Громова часто навещала его дома и старалась взбодрить c помощью простой зарядки или песен.

Ранее сообщалось, что Попов скончался на 41-м году жизни. Артист несколько лет боролся с раком головного мозга: впервые опухоль у него выявили в 2018 году, а в 2021-м он проходил лечение в больнице.