Мечты о Голливуде, патриотизм, смерть Попова: как живет Александр Петров

Актер Александр Петров обрел популярность благодаря съемкам в сериале «Полицейский с Рублевки». Чем он сейчас занимается, как складывается его личная жизнь?

Чем известен Петров

Александр Петров родился 25 января 1989 года в городе Переславле-Залесском Ярославской области. Учился в экономическом вузе в родном городе, играл в КВН и театре-студии «Антреприза». Позднее переехал в Москву и окончил ГИТИС.

Актер дебютировал в кино в 2010 году в сериале «Голоса». Широкую популярность обрел в 2016 году после выхода сериала «Полицейский с Рублевки», где сыграл роль Гриши Измайлова. Затем он также снимался в лентах «Текст», «Звоните ДиКаприо!», «Т-34», «Стрельцов», «Лед», «Метод», «Надвое», «Сто лет тому вперед» и других.

На настоящий момент в его фильмографии около 90 работ.

Что известно о личной жизни Петрова

Александр Петров с 2015 по 2019 год состоял в романтических отношениях с актрисой Ириной Старшенбаум. Ходили слухи, что он ушел к новой возлюбленной, но Старшенбаум заверила, что «их роман закончился без драмы».

Затем артист встречался с актрисой Стасей Милославской. Они были вместе несколько лет, в сентябре 2023 года появилась информация об их расставании. Спустя два месяца Петров женился на девушке по имени Виктория, которая моложе его на 12 лет.

«Стася Милославская узнала о том, что больше не встречается с актером Александром Петровым, за три минуты до публикации его фото из ЗАГСа с другой женщиной», — сообщил Telegram-канал «Антиглянец».

В апреле 2025 года у Петрова и его супруги родился сын Федор. По словам актера, с появлением семьи он стал иначе относиться к работе, поскольку жена и ребенок для него важнее карьеры.

Актер Александр Петров с супругой Викторией Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Что Петров говорил об эмиграции

Александр Петров рассказал, что мечтает принять участие в международных проектах и попасть в Голливуд, однако навсегда уезжать из России он не собирается.

«Я не собираюсь никуда переезжать, я в этом плане скорее патриот, человек мира. Более того, я бы хотел, чтобы русское кино развивалось и росло, и я лично готов способствовать этому», — объяснил он.

Проведение спецоперации Петров не комментировал.

Как Петров отреагировал на смерть Попова

Актер Роман Попов скончался 28 октября на 41-м году жизни после продолжительной борьбы с раком головного мозга. Он был известен благодаря роли Мухича, которую сыграл в сериале «Полицейский с рублевки», где также снимался Петров.

Артист после кончины коллеги опубликовал их совместное фото и обращение к Попову.

«Ты легкий! Написал „был“ и стер, и потом снова написал и опять стер, сложно использовать это слово „был“. Ты всегда останешься в нашей памяти как очень добрый, очень смелый, очень талантливый человек! Невероятной силы мужество было в тебе! Ты настоящий пример для всех! Настоящего мужчины! Любящего свою семью, подлинно и просто так», — отметил он.

Чем сейчас занимается Петров

Александр Петров в 36 лет продолжает творческую карьеру. В 2025 году с актером на экраны вышли фильмы «Горыныч», «Василий», «Камбэк», «Кракен» и «Почтарь», также он снимается в лентах «Буратино», «Варвара-Краса», «После Фишера. Инквизитор» и других. По данным НТВ, его гонорар за съемочный день составляет 700 тысяч рублей.

Артист также стал ведущим шоу «Форт. Возвращение легенды» и мечтает построить карьеру режиссера.

Петров занял третье место в рейтинге лучших российских актеров 2025 года, разделив эту строчку с коллегой Юрой Борисовым, следует из опроса ВЦИОМа.

