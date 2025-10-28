Скончавшаяся звезда «Полицейского с рублевки» появится в еще пяти фильмах

Актер Роман Попов, известный по сериалу «Полицейский с Рублевки», после смерти появится в пяти новых кинопроектах, выход которых запланирован на ближайшие два года. Одной из ожидаемых премьер станет новогодний фильм «Письмо Деду Морозу», где он снимался с популярной актрисой Наталией Орейро.

Лента выйдет в прокат 27 ноября, хотя сам артист не дожил до премьеры всего месяц. Орейро планирует приехать в Москву для участия в премьерном показе, несмотря на то что съемочный процесс был завершен еще в прошлом году. Другие фильмы с умершим артистом в настоящее время находятся на разных стадиях производства.

Ранее появилась информация, что Роман Попов умер в возрасте 40 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Артист несколько лет боролся с раком головного мозга. Первоначальный диагноз был поставлен в 2018 году, а в 2021 году он проходил лечение в медицинском учреждении. После периода ремиссии в текущем году произошел рецидив опухоли. В результате болезни Попов лишился зрения на один глаз и утратил подвижность левой части тела.

Актриса Мария Арнаут в комментарии для NEWS.ru охарактеризовала Романа Попова как доброжелательного и открытого человека. По ее словам, на съемочной площадке он всегда демонстрировал готовность помочь партнерам и отличался искренностью. Арнаут отметила особую легкость совместной работы с актером.