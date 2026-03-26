Ходит с палочкой, переписала замок на детей: что со здоровьем Пугачевой

Певица Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) переписали одну шестую часть замка в деревне Грязи на своих детей — близнецов Лизу и Гарри. Саму народную артистку СССР все чаще видят с тростью — похоже, без нее она уже не может ходить. Что происходит с исполнительницей, чем она больна, зачем оформляет имущество на детей и внуков — в материале NEWS.ru.

Чем может страдать Пугачева в своем возрасте

На днях Пугачева посетила день рождения своей давней подруги в одном из ресторанов на Кипре. Фото с этого события она выставила в Сети. Многие пользователи обратили внимание не только на то, что артистка рекламирует ресторан итальянской кухни в Лимасоле, — они также заметили трость, которую та держит.

Аксессуар выглядит элегантно — он выполнен из латуни с позолотой. Ручка украшена черными стеклянными вставками, имитирующими драгоценные камни, стержень покрыт гравировкой. Сути это не меняет — 76-летняя Алла Борисовна теперь ходит с палочкой. Поклонники певицы отмечают, что она исхудала и накладывает толстый слой грима на лицо, вероятно, затем, чтобы скрыть возрастные изменения кожи.

Врач-реабилитолог Александр Шишонин предположил в беседе с NEWS.ru, что у Пугачевой могут быть проблемы с опорно-двигательным аппаратом. «В ее возрасте это либо артроз тазобедренного или коленного сустава, либо грыжа межпозвоночных дисков в поясничном отделе. Либо нарушение кровоснабжения мозга, и из-за этого головокружения, то есть ее пошатывает, поэтому с палочкой ходит», — полагает доктор.

Алла Пугачева

Он также отметил, что в таком возрасте, как у певицы, операция применяется в самых экстренных случаях. Все-таки общий наркоз, по словам собеседника, это большая нагрузка на организм. Используются различные методики реабилитации. К примеру, при грыже пациенту рекомендуются специальные упражнения, чтобы разблокировать позвонки, отметил Шишонин. В случае артроза больной занимается на реабилитационных тренажерах — разрабатывает суставы, мышцы, связки, сухожилия, отметил эксперт.

Грозит ли Пугачевой инвалидная коляска

Врач опроверг связь нынешнего заболевания Пугачевой с многочисленными пластическими операциями, которые она делала раньше. Они могли вызвать нарушение кровообращения мозга, пояснил он, но никак не грыжу и не артроз. Доктор добавил, что в почтенном возрасте в болезни суставов нет ничего необычного, — этим страдают многие пожилые люди.

«Люди с возрастом меньше двигаются, поэтому возникает мышечная недостаточность, так называемая саркопения (ослабление мышц — отсюда „исхудавший“ внешний вид. — NEWS.ru). Плохая усвояемость белка и недостаток движения приводят к тому, что начинают страдать суставы, поэтому появляются артрозы и грыжи межпозвонковых дисков», — сказал Шишонин.

Доктор исключил, что в будущем Пугачева пересядет на инвалидную коляску. По его словам, даже с такими заболеваниями до полного обездвиживания все же не дойдет. В крайнем случае Алле Борисовне все же сделают операцию и заменят сустав, пораженный артрозом, предположил специалист.

Филипп Киркоров

Бывший директор экс-мужа Пугачевой Филиппа Киркорова продюсер Леонид Дзюник выразил мнение, что в проблемах Аллы Борисовны может быть виноват не столько возраст, сколько образ жизни, который она вела раньше. «Раньше она много курила, у нее был лишний вес, по сцене бегала на высоченных каблуках, сделала много пластических операций. Вероятно, это все-таки сказалось на организме», — сказал Дзюник NEWS.ru.

Зачем Пугачева переписала имущество на детей

Пугачева и Галкин оформили на своих детей — близнецов Лизу и Гарри — по 1/6 доли усадьбы в деревне Грязи Одинцовского района, пишет Telegram-канал Mash. По утверждению издания, это было сделано затем, чтобы недвижимость невозможно было изъять в пользу государства.

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин неоднократно предлагал разместить в замке социальный объект, например госпиталь для раненых либо детский лагерь.

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник подтвердила в беседе с NEWS.ru, что введение в состав собственников квадратных метров несовершеннолетних детей действительно является дополнительный мерой защиты недвижимости. «Подобного рода действия совершаются, когда в отношении должника формируется большая масса задолженности. Чтобы попытаться сохранить имущество, а также обеспечить интересы детей, могут совершаться такие сделки», — предположила юрист.

Алла Пугачева

Собеседница добавила, что родители часто выделяют своим детям долю в недвижимости, чтобы обеспечить их будущее. «Решение защитить права детей реализовано, я не вижу в этом ничего, кроме хорошего. Это право родителей. Делается ли это затем, чтобы дополнительно защитить недвижимость? Возможно», — сказала адвокат.

Свой дом в деревне Малые Бережки в Истринском районе Подмосковья, который она приобрела задолго до брака с Галкиным, Пугачева ранее уже отписала самому старшему своему внуку — Никите Преснякову.

Читайте также:

Лопырева, Нюша, Милохин: куда российские звезды бегут из Дубая от обстрелов

Сплошные аншлаги: Лолиту больше не «отменяют» — кто помог певице

Не может передвигаться: что с раком Лерчек, как лечат, отпустят ли в Китай