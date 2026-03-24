24 марта 2026 в 14:43

Галкин и Пугачева отписали детям долю подмосковного замка

Mash: Галкин и Пугачева решили отписать своим детям 1/6 усадьбы в деревне Грязи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и певица Алла Пугачева решили оформить часть своей подмосковной усадьбы в деревне Грязи на несовершеннолетних детей, сообщает Telegram-канал Mash. По данным источника, звездная пара опасается потерять замок и не имеет возможности переоформить все на певицу без личного присутствия Галкина из-за его статуса иноагента.

Как пишет канал, продать замок супругам так и не удалось, поэтому собственниками 1/6 усадьбы стали 12-летние Гарри и Лиза. Таким образом, как отмечает канал, звездная пара стремится обезопасить имущество от возможного изъятия.

В настоящее время дети вместе с родителями проживают на Кипре, где они учатся и проводят время с няней. Пугачева и ее муж регулярно оплачивают налоги и коммунальные услуги, на момент публикации у них нет задолженностей.

Певица активно пыталась избавиться от замка сразу после отъезда из России. Стартовая цена объекта составляла от 1 млрд рублей, Пугачева лично приезжала, чтобы завершить сделку, однако достойного покупателя так и не нашлось, пишут авторы.

Ранее стало известно о возможных планах Пугачевой переехать с Кипра в Болгарию. По данным журналистов, вероятный переезд связан с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

Алла Пугачева
Максим Галкин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американский журналист докопался до правды о подрыве «Северного потока»
Политолог оценил сообщения о возможной остановке военной помощи США Украине
Врач рассказала о схемах вакцинации от клещевого энцефалита
Сийярто снова припомнил Зеленскому игру на рояле без рук
Стилист перечислила самые модные материалы весны 2026 года
«Звезда есть звезда»: ветеран ЦСКА о завершающем карьеру Вагнере Лаве
Евросоюз «закрыл свои двери» перед Украиной
«Тоттенхэм» решил уволить главного тренера через 38 дней после назначения
ВСУ пытались атаковать пять российских регионов с помощью 20 БПЛА
В Минздраве указали на снижение числа повторных инфарктов в России
Бабушкина назвала взаимодействие с федеральной властью залогом развития
Стройка ЖК в Калининграде обернулась трагическим несчастьем
Нутрициолог рассказала, как бороться с гиповитаминозом весной
Галкин и Пугачева отписали детям долю подмосковного замка
Медведев объяснил поражение на «Мастерс» в Майами
Мурашко раскрыл правду о решении проблемы с туберкулезом в России
Способный перекусить металл ядовитый иглобрюх испугал рыбаков
Юрист успокоил россиян насчет штрафов за кормление голубей
Определенной группе детей в России могут запретить использование телефонов
В Москве начали продавать куличи за 100 тысяч рублей
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

