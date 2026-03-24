Галкин и Пугачева отписали детям долю подмосковного замка

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и певица Алла Пугачева решили оформить часть своей подмосковной усадьбы в деревне Грязи на несовершеннолетних детей, сообщает Telegram-канал Mash. По данным источника, звездная пара опасается потерять замок и не имеет возможности переоформить все на певицу без личного присутствия Галкина из-за его статуса иноагента.

Как пишет канал, продать замок супругам так и не удалось, поэтому собственниками 1/6 усадьбы стали 12-летние Гарри и Лиза. Таким образом, как отмечает канал, звездная пара стремится обезопасить имущество от возможного изъятия.

В настоящее время дети вместе с родителями проживают на Кипре, где они учатся и проводят время с няней. Пугачева и ее муж регулярно оплачивают налоги и коммунальные услуги, на момент публикации у них нет задолженностей.

Певица активно пыталась избавиться от замка сразу после отъезда из России. Стартовая цена объекта составляла от 1 млрд рублей, Пугачева лично приезжала, чтобы завершить сделку, однако достойного покупателя так и не нашлось, пишут авторы.

Ранее стало известно о возможных планах Пугачевой переехать с Кипра в Болгарию. По данным журналистов, вероятный переезд связан с обострением ситуации на Ближнем Востоке.