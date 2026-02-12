Врач рассказал, почему полезны прогулки на лыжах Врач Шишонин: прогулки на лыжах укрепляют сердце и сосуды

Прогулки на лыжах укрепляют сердце и сосуды, рассказал aif.ru врач-реабилитолог кандидат медицинских наук Александр Шишонин. Он отметил, что такой вид спорта является хорошей аэробной кардионагрузкой.

Шишонин рассказал, что лыжи защищают от возрастной потери мышц, улучшают координацию движений и осанку и развивают органы дыхания. По его словам, такой досуг также поможет сбросить вес.

Врач отметил, что прогулки на лыжах помогут снизить уровень тревоги и стресса и улучшить настроение. Он подчеркнул, что во время прогулок необходимо постепенно увеличивать нагрузку, при этом не доводя себя до усталости.

Ранее терапевт Иван Еременко рассказал, что скандинавская или быстрая ходьба, плавание, езда на велосипеде, танцы и легкий бег способствуют обновлению нейронов в мозге. По его словам, эти виды физической активности не только активируют нейропластичность, но и улучшают когнитивные способности, в том числе память и скорость усвоения информации.