Названы лучшие виды физической активности для омоложения мозга

Скандинавская или быстрая ходьба, плавание, езда на велосипеде, танцы и легкий бег способствуют обновлению нейронов в мозге, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» терапевт Иван Еременко. По его словам, эти виды физической активности не только активируют нейропластичность, но и улучшают когнитивные способности, в том числе память и скорость усвоения информации.

Наиболее доказанный эффект демонстрируют аэробные нагрузки средней интенсивности. Быстрая или скандинавская ходьба, плавание, езда на велосипеде, легкий бег улучшают мозговое кровообращение и усиливают доставку кислорода к нейронам. На этом фоне повышается выработка нейротрофического фактора мозга (BDNF) — ключевого белка, участвующего в обновлении нейронов, памяти и обучении, — объяснил Еременко.

Он добавил, что для здоровья мозга также важны игровые виды спорта, упражнения на равновесие и освоение новых двигательных навыков. Это стимулирует когнитивные функции и снижает риск деменции. А силовая физическая нагрузка нормализует гормональный фон, уровень глюкозы и артериальное давление — от них зависит здоровье сосудов мозга.

Ранее нейропсихолог Диляра Сагутдинова заявила, что активные зимние виды спорта — катание на коньках и лыжах, а также хоккей улучшают когнитивные способности детей. Она посоветовала выделять для игр на свежем воздухе без гаджетов как минимум 20 минут в день.