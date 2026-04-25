Забыла о прореживании моркови и больной спине — семена сами всходят на нужном расстоянии

Чтобы избавиться от изнурительного прореживания моркови, воспользуйтесь проверенными лайфхаками, которые позволяют семенам взойти на нужном расстоянии друг от друга.

Упростить задачу можно, использовав трафарет, например яичный лоток: его ячейки оставляют на грядке идеально ровные лунки с нужным шагом.

Еще один популярный и менее трудоемкий метод — это покупка семенных лент, где семена уже наклеены на бумажную основу на нужном расстоянии. При посадке такую ленту укладывают во влажную бороздку и засыпают землей.

Важно помнить ключевое правило: после того как семена оказались в земле, грядку не поливают до появления первых всходов, чтобы на поверхности не образовалась твердая корка, которая помешает росткам пробиться наружу.

Не мучайте спину, используйте эти методы. Так вы сэкономите силы, время и обеспечите моркови необходимое пространство для роста крупных, ровных и сладких корнеплодов.

