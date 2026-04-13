Сажаю клубнику на этих грядках — урожай радует: ягоды крупные, сладкие

Чтобы клубника радовала крупными и сладкими ягодами, выбор места для грядки и соблюдение севооборота имеют решающее значение.

Лучше всего сажать эту ягоду после сидератов, таких как горчица, фацелия, люпин или рапс, которые оздоравливают почву, подавляют сорняки и обогащают ее азотом. Отличными предшественниками также считаются бобовые (горох, фасоль), лук, чеснок, корнеплоды (морковь, свекла, редис), а также пряные травы и зелень.

Категорически не рекомендуется сажать клубнику после пасленовых (картофель, томаты, перец, баклажаны), а также после малины, так как у них общие вредители и заболевания, такие как фитофтороз и долгоносик.

Важно помнить, что на прежнее место клубнику можно возвращать не ранее чем через 4-5 лет, чтобы почва успела восстановиться.

Ранее сообщалось, какие ягоды и овощи могут погубить флоксы.