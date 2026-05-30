30 мая 2026 в 15:00

Кусты голубики перестанут засыхать — главное успеть сделать это ранней весной

Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press
Голубика считается капризной культурой, и многие дачники сталкиваются с тем, что кусты вдруг начинают сохнуть. Иногда проблема затрагивает только отдельные ветки, а порой растение погибает полностью. Но в большинстве случаев голубику еще можно спасти, если вовремя заняться уходом.

Первое, что советуют сделать опытные садоводы, — обработать кусты фунгицидами. Для этого подходят препараты против грибковых болезней, например «Скор» или «Хорус». Обработку проводят ранней весной, пока почки еще не раскрылись.

После этого обязательно удаляют все сухие ветки. Срез делают до здоровой части побега, чтобы остановить распространение инфекции. Секатор перед работой лучше продезинфицировать.

Очень часто голубика начинает болеть из-за неподходящей почвы. Этот кустарник любит кислый грунт с pH около 4,5–5. Если земля слишком щелочная, растение плохо усваивает питание и постепенно слабеет. Для подкисления почвы дачники используют раствор лимонной кислоты или специальный кислый торф.

Если куст засох полностью, причина может быть в повреждении корней. В таком случае больное растение лучше убрать с участка, чтобы не заразить соседние посадки.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что после правильного подкисления почвы голубика стала заметно крепче. Она также советует не поливать кусты холодной водой из шланга — резкие перепады температуры плохо влияют на корни.

Марина Макарова
