Подкармливать или нет: клубника во время цветения — какие кусты лучше не трогать

Когда клубника только начинает выбрасывать цветоносы и формировать бутоны — это лучшее время для подкормки. В этот период растению жизненно необходим калий: он отвечает за сладость ягод и их плотность.

Подкормить нужно один раз до начала активного цветения, а когда куст уже весь в белых цветах — процедуру прекращают, иначе можно нарушить опыление.

Идеальный рецепт: одна столовая ложка сульфата калия и стакан древесной золы на 10 литров теплой воды — поливать строго под корень по влажной земле.

Если кусты молодые или почва жирная, от подкормки лучше отказаться: избыток калия так же вреден, как и его нехватка.

А вот чего категорически нельзя делать в период цветения — так это вносить азотные удобрения, навоз, куриный помет или компост. Азот заставит клубнику гнать листву в ущерб ягодам: зелень будет буйной, а цветов и завязей — кот наплакал.

Если вы видите, что куст выглядит здоровым, листья темно-зеленые, а цветение обильное, — лучше вообще не трогать растения. И помните: любую подкормку заканчивают за 10–14 дней до сбора урожая.

