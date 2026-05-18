Овощи, которые сеют прямо в грунт после 20 мая: список для Подмосковья и Ленобласти

После 20 мая в Подмосковье и Ленинградской области наступает идеальное время для высадки в открытый грунт теплолюбивых культур, когда почва уже достаточно прогрелась и угроза заморозков минимальна.

Кабачки и тыквы смело сажайте в этот период — их рассада растет очень быстро, а посев в середине мая дает молодые и энергичные растения, которые сразу трогаются в рост на грядке.

Свеклу, фасоль, горох и кукурузу тоже нужно успеть высадить до конца мая — почва к этому времени уже готова, а семена дают дружные всходы.

Редис и салатную зелень (укроп, петрушку) можно сеять несколько раз с интервалом в 1–2 недели, посадки после 20 мая обеспечат свежий урожай на весь июнь.

Капусту поздних сортов (белокочанную, цветную, брокколи) высаживают рассадой в открытый грунт во второй половине мая — 35-дневная рассада к этому времени уже готова к переезду на грядку.

Лунный календарь называет 21, 22 и 23 мая самыми благоприятными днями для посадочных работ в эти даты. При угрозе похолодания всходы можно укрыть спанбондом — это лишь ускорит прорастание и защитит молодые растения.

