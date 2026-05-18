Воткните эту палку в землю — и кроты убегут навсегда за три дня: работает безотказно

Избавиться от кротов на участке можно с помощью всего одной простой вещи, которая найдется в любом сарае, — пластиковой бутылки и металлического прута.

Это самодельное ветряное устройство работает по принципу звукового отпугивателя: бутылку надевают на воткнутый в землю прут, и при малейшем ветре она начинает вращаться, создавая шум и вибрацию, которые передаются глубоко в почву.

Кроты, обладающие тончайшим слухом и обонянием, не выносят таких колебаний и покидают участок уже через несколько дней. Эффект усиливается, если использовать металлическую банку.

Есть и другие варианты отпугивания: обычный чеснок или скипидар на тряпочке, заложенные в кротовину, создают резкий запах, который животные не переносят.

Главное преимущество всех этих методов — они абсолютно гуманны и безопасны для почвы, домашних животных и самого дачника, в отличие от ядов и капканов. Нужно только найти свежую нору или просто воткнуть вертушку рядом.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова, попробовав метод с ветряным устройством на даче, убедилась, что кроты действительно ушли с участка после их установки. Однако палки, даже когда грызунов больше не будет, убирать нельзя, иначе кроты вернутся.

