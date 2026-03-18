18 марта 2026 в 09:31

Кроты уходят навсегда: простая вертушка из пластиковой бутылки творит чудеса на огороде

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Кроты способны превратить идеальный газон в пустыню за считаные дни, но бороться с ними можно без жестоких методов.

Самым действенным отпугивателем считаются простые звуковые вертушки и трещотки, сделанные из пластиковых бутылок или жестяных банок. Они творят чудеса! Ветер заставляет их вращаться, создавая неприятный для кротов шум и вибрацию, которые уходят глубоко в землю. Достаточно воткнуть металлический прут в кротовину и надеть на него такую вертушку, и грызуны покинут участок.

Еще один эффективный метод — использование полыни или бузины. Свежие или сухие ветки этих растений, разложенные в ходах, источают запах, который кроты не переносят. Можно также смочить ветошь березовым дегтем и разложить ее по норам.

Для усиления эффекта используют специальные электронные отпугиватели на солнечных батареях, которые издают звуковые импульсы в радиусе 20–30 метров. При таких методах борьбы кроты уходят навсегда.

Ранее был назван цветок, который отпугивает тлю, колорадского жука и муравьев.

Дарья Иванова
