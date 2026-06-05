Не цветок, а находка для всех регионов России: срезанные бутоны стоят в вазе годами

Не цветок, а находка для всех регионов России: срезанные бутоны стоят в вазе годами

Это растение подарит вашему саду настоящее долголетие и красоту, не требуя взамен практически ничего. Его яркие, словно шелковистые соцветия, похожие на махровые ромашки, бывают желтыми, розовыми и даже пурпурными.

Для дачи гелихризум хорош своей феноменальной неприхотливостью: он не боится засухи, растет на любых почвах, не требуя постоянных подкормок, а единственное, что ему нужно, — это солнечное место и хороший дренаж, чтобы корни не загнивали.

Цвести гелихризум начинает через 2,5-3 месяца после посадки и радует глаз с июля до самых заморозков, выдерживая даже легкие минусовые температуры. Лучше всего выращивать его через рассаду, посеяв семена в марте-апреле, но в южных регионах можно сеять прямо в грунт.

Полив нужен только в сильную засуху, а подкормить растение можно дважды за сезон любым комплексным удобрением. Посадите гелихризум на своей даче — и вы получите не только яркий сад, но и материал для создания зимних букетов. Эти сухоцветы стоят в вазе годами.

Ранее были названы цветы для тех, кому лень заниматься дачей: цветут каждый год, не расползаются.