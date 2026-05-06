06 мая 2026 в 19:28

Стоят копейки, а цветут все лето: список бюджетных цветов для майской посадки

Фото: D-NEWS.ru
Май — лучшее время для создания цветника без лишних хлопот и затрат. Посадив эти неприхотливые и недорогие цветы, вы обеспечите себе красочный сад на все лето.

Отличным выбором станут семена настурции и космеи, которые относятся к категории самых доступных по цене, но при этом радуют пышным цветением все лето. Настурция невероятно неприхотлива, ее крупные семена высевают прямо в грунт в мае, и уже через 5–6 недель на солнечном участке появляются яркие оранжевые и желтые «граммофончики».

Алиссум не только станет бюджетным украшением бордюров и альпийских горок, но и наполнит вечерний сад чудесным медовым ароматом, а календула стойко цветет даже в полутени и требуют минимального ухода.

Для создания ярких цветовых пятен идеально подходят однолетние георгины и циннии — их семена стоят недорого, при этом они формируют аккуратные кустики, густо усыпанные цветами.

Семена этих растений стоят копейки, при этом все они нетребовательны к плодородию почвы, засухоустойчивы и прекрасно переносят капризы майской погоды.

Ранее был назван цветущий кустарник, который не требует полива и стрижется в любую форму.

Проверено редакцией
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
