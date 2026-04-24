Не требует полива и стрижется в любую форму: растет в условиях средней полосы и даже Сибири

Курильский чай (лапчатка кустарниковая) — это настоящая находка для дачи, растение, которое сочетает в себе красоту, пользу и абсолютную неприхотливость.

Куст с июня и до самых заморозков усыпан яркими цветами-розочками: желтыми, белыми, розовыми или оранжевыми. Курильский чай выдерживает морозы до −43 °C, не боится весенних заморозков и прекрасно растет в условиях средней полосы и даже Сибири без укрытия.

Он засухоустойчив и не требует частых поливов, а также практически не болеет и не поражается вредителями. Кустарник отлично поддается стрижке, позволяя создавать из него идеальные живые изгороди или аккуратные бордюры, и при этом быстро восстанавливается.

И наконец, его название говорит само за себя: собранные молодые побеги и листья можно заваривать.

