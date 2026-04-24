Растет в Подмосковье и даже в Сибири: кустарник, который покрывается махровыми розами в ноябре

Растет в Подмосковье и даже в Сибири: кустарник, который покрывается махровыми розами в ноябре

Камелия садовая — это вечнозеленый кустарник, который все чаще появляется на дачных участках, и неспроста: ее цветы, напоминающие махровые розы, распускаются в то время, когда большинство растений уже готовятся к зиме.

Цветение камелии длится с осени до весны, иногда на протяжении 2–3 месяцев, даря саду яркие краски в пасмурные дни. Ее крупные махровые бутоны могут быть белыми, розовыми, красными, пестрыми и даже желтыми, а глянцевые темно-зеленые листья сохраняют декоративность круглый год.

Камелию успешно выращивают в открытом грунте не только на юге, но и в средней полосе России, Подмосковье и даже в Сибири. Среди проверенных морозостойких сортов особенно популярны Debbie, Freedom Bell и Hagoromo.

Чтобы камелия хорошо росла, ей нужно выбрать защищенное от ветра место в полутени и обеспечить кислую, рыхлую и влажную почву, как для азалий или рододендронов.

