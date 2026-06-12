Забудьте про полив и подкормки: «снежный ковер» на все лето — пахнет медом, подавляет сорняки

Забудьте про полив и подкормки: «снежный ковер» на все лето — пахнет медом, подавляет сорняки

Этот многолетник способен расти в любом регионе России. Он образует плотные вечнозеленые подушки высотой 20–40 см, которые весной покрываются тысячами мелких белых, розовых или сиреневых цветков.

Иберис, который называют снежным ковром или персидской травой, во время цветения превращает клумбу в пушистое белоснежное облако с медовым ароматом, разносимым ветром на десятки метров.

Цветет иберис с мая по июнь, а после обрезки отцветших соцветий радует повторной волной в августе — сентябре. Для дачи этот цветок хорош тем, что полив требуется только в сильную засуху, — мощная корневая система сама добывает влагу, а переувлажнение может даже погубить растение.

Сажать его лучше всего на самом солнечном месте: в тени цветение будет скудным, но растение не погибнет.

Ранее были названы яркие цветы на замену бархатцам и календуле.