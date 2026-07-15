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15 июля 2026 в 20:09

Французский суд отказался отпускать основательницу SOS Donbass

Суд во Франции отказал в освобождении основательницы SOS Donbass Новиковой

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Французский суд отклонил ходатайство защиты об освобождении основательницы организации SOS Donbass Анны Новиковой под судебный контроль, сообщил ТАСС адвокат россиянки Филипп де Вель. Правозащитник подчеркнул, что процесс рассмотрения дела может затянуться еще на несколько лет, однако защита продолжит добиваться выхода Новиковой из тюрьмы.

Допрос длился более двух с половиной часов. У меня сложилось впечатление, что Анну пытаются загнать в угол, однако она отвечает совершенно свободно и без колебаний. Видно, что судья раздражен, поскольку ему не удается найти точку опоры для предъявленного обвинения, — подчеркнул адвокат.

По словам защитника, несмотря на откровенные ответы активистки, следователи так и не получили новых улик по делу о шпионаже. Также адвокат не исключил, что французская Фемида может вновь вызвать Новикову на допрос уже осенью текущего года.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала ЮНЕСКО дать оценку задержанию основательницы SOS Donbass Анны Новиковой во Франции. Дипломат охарактеризовала действия Парижа как грубое нарушение свободы слова и потребовала реакции профильных международных структур.

О задержании трех членов ассоциации SOS Donbass, включая Новикову, сообщалось в ноябре 2025 года. Им предъявили обвинения в «сговоре с иностранным государством» и «заговоре с целью совершения преступления».

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