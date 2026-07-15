Скончался директор Большого театра кукол

Ушел из жизни бывший директор Санкт-Петербургского Большого театра кукол Александр Калинин, сообщает пресс-служба театра в соцсети «ВКонтакте». Экс-руководителю БТК было 76 лет. Причины смерти не раскрываются.

Вчера, 14 июля, ушел из жизни Александр Аркадьевич Калинин. Прощание с ним состоится в воскресенье, 19 июля, в 13:30 в Спасо-Преображенском соборе, — говорится в сообщении.

Калинин присоединился к коллективу БТК в 1993 году и руководил театром с 2001 по 2019 годы. Отмечается, что его деятельность способствовала значительному прогрессу в области кукольного искусства в России. Под его руководством БТК превратился в современный семейный театр.

До этого российский художник Анатолий Заславский скончался в возрасте 86 лет после продолжительной болезни. Его смерть назвали невосполнимой потерей для всего художественного сообщества города на Неве. Заславский создал множество монументально-декоративных работ, украсивших общественные здания Петербурга, Гатчины, Стрельны, Калининграда, Костромы и других городов.

Кроме этого, в возрасте 53 лет скончалась олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева. По имеющейся информации, она также в тяжелой форме страдала от онкологического заболевания.