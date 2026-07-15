Четыре священника из ЛНР оказались в базе «Миротворца»

Четыре священника из ЛНР оказались в базе «Миротворца»

Четверо священнослужителей из Луганской Народной Республики внесены в базу украинского сайта «Миротворец». Ресурс называет их «изменниками родины» и обвиняет в якобы попытке подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины.

На сайте были опубликованы данные о священнослужителях Иоанно-Предтеченского мужского монастыря Луганской епархии. В их числе схиархимандрит Серафим (Вячеслав Сусидко), послушник Алексей Орехов, иеромонах Никон (Николай Платонов) и иеродиакон Фаддей (Роман Степин).

Ранее в базу данных сайта «Миротворец» внесли епископа Чикагского и Среднеамериканского РПЦ за границей Спиридона (Сергей Гусаков) и настоятеля группы приходов Русской православной церкви в Новой Зеландии Владимира Бойкова. Их обвиняют в поддержке России.

До этого МВД России подтвердило объявление в федеральный розыск создателя сайта «Миротворец» Георгия Туки. В карточке указано, что он разыскивается по уголовной статье. При этом конкретная статья Уголовного кодекса, по которой объявлен розыск, в базе МВД не приводится. В феврале текущего года Росфинмониторинг включил Туку в перечень террористов в РФ.​​