Назван «первый звонок», указывающий на обман при брони гостевого дома

Бронируя жилье при поездке в путешествие, следует проверить его адрес по карте и убедиться, что объект существует, посоветовала в беседе с NEWS.ru туристический эксперт Наталия Ансталь. По ее словам, после этого необходимо запросить у предполагаемого наймодателя видеозвонок.

Попросите его показать место, которое вы хотите снять. Если он отказывается, это первый звонок, что вас обманывают, — сказала Ансталь.

Ранее журналисты выяснили, что российские туристы все чаще становятся жертвами мошенников на Booking.com: они бронируют и оплачивают жилье, а по приезде обнаруживают, что снимать нечего. Один из пострадавших рассказал, что забронировал через сервис два бунгало на острове Гили в Индонезии по 9 тыс. рублей за трое суток. Однако на месте бунгало не оказалось: ни водитель, ни местные жители не знали нужного адреса, а телефон «хозяина» оказался заблокирован. Мужчина с женой, маленьким ребенком и няней вынужден был искать жилье заново, стоя на жаре с чемоданами.