Политолог предположил, кто станет новым министром обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский постарается найти на пост министра обороны кого-то малоизвестного, выразил мнение в разговоре с NEWS.ru руководитель отдела Украины Института стран СНГ Иван Скориков. По его словам, это будет «политическое ничтожество», но с «опцией хорошего исполнителя».

Зеленский постарается найти на пост министра обороны кого-то малоизвестного — «политическое ничтожество», но с «опцией хорошего исполнителя». Кто-то вроде [главкома ВСУ Александра] Сырского в армии: простой, управляемый, без амбиций, на кого в любой момент можно списать все неудачи, — указал Скориков.

Никто из известных политиков не согласится возглавить Министерство обороны, считает эксперт. По его мнению, не возьмут на эту должность и военного.

Как показала практика, любой украинский генерал быстро набирает политический вес. Сейчас даже забытый в «английских кустах» [экс-главком ВСУ Валерий] Залужный имеет рейтинг выше, чем у Зеленского. Да и ушедший с должности главы ГУР Кирилл Буданов — тоже. Поэтому генерала на эту должность не позовут, — убежден эксперт.

Ранее украинские СМИ сообщали, что одним из мотивов смены правительства на Украине стало стремление Зеленского избавиться от министра обороны Михаила Федорова, с которым у главы государства давно сложились напряженные отношения. В частности, недавно Зеленский публично указал Министерству обороны на проблемы с принудительной мобилизацией.