Экзотика без лишних хлопот: цветет голубыми шарами и не требует ухода — вечнозеленый многолетник

Шаровница (глобулярия) — это многолетнее растение, которое станет настоящей жемчужиной вашего сада, особенно если вы цените необычную красоту и минимальный уход.

В отличие от многих цветов, шаровница привлекает внимание своими плотными, шарообразными соцветиями, которые распускаются в мае — июне и имеют холодные, изысканные оттенки — от нежно-голубого до насыщенного сине-фиолетового. Она засухоустойчива, предпочитает солнечные места, но может расти и в полутени.

Шаровница практически не болеет и не повреждается вредителями, за исключением слизней, а также не нуждается в частых подкормках — достаточно внести комплексное удобрение весной. Это идеальный выбор для занятых дачников, желающих добавить в сад экзотики без лишних хлопот.

