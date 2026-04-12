Экзотика без лишних хлопот: цветет голубыми шарами и не требует ухода — вечнозеленый многолетник

Шаровница (глобулярия) — это многолетнее растение, которое станет настоящей жемчужиной вашего сада, особенно если вы цените необычную красоту и минимальный уход.

В отличие от многих цветов, шаровница привлекает внимание своими плотными, шарообразными соцветиями, которые распускаются в мае — июне и имеют холодные, изысканные оттенки — от нежно-голубого до насыщенного сине-фиолетового. Она засухоустойчива, предпочитает солнечные места, но может расти и в полутени.

Шаровница практически не болеет и не повреждается вредителями, за исключением слизней, а также не нуждается в частых подкормках — достаточно внести комплексное удобрение весной. Это идеальный выбор для занятых дачников, желающих добавить в сад экзотики без лишних хлопот.

Роспатент назвал три лучших изобретения ученых РФ для освоения космоса
В РПЦ раскрыли, можно ли выбрасывать скорлупу от освященных на Пасху яиц
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Посейте в апреле — и в июне ваш цветник превратится в ювелирную лавку: рассыпчатые рубиновые горошины на зеленом ковре
Бросаю семена на землю в апреле — любуюсь цветами в июне: быстрорастущие красавцы
Дарья Иванова
