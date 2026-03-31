31 марта 2026 в 21:30

Выживают там, где петунии погибают: 5 цветов для кашпо на открытом балконе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Для балконного озеленения, где растения вынуждены выдерживать палящее солнце, порывы ветра и проливные дожди, идеально подойдут проверенные «солдаты» цветочного мира.

Абсолютный лидер — калибрахоа, которая цветет каскадом из сотен мелких колокольчиков и, в отличие от петунии, не страдает от дождей: ее цветки быстро высыхают и не теряют декоративности. Она обожает солнце и цветет все лето без перерыва.

Бакопа, или сутера, создает нежные водопады из белых, розовых или голубых цветков, не боится ветра и ливней, а также засухоустойчива. Пеларгония плющелистная, или ампельная герань, с ее яркими шапками соцветий — настоящий чемпион по выносливости: она выдерживает прямые солнечные лучи, сильные ветры и не требует частого полива.

Вербена гибридная с ее плотными зонтичными соцветиями также прекрасно переносит непогоду и цветет непрерывно. Для тенистых балконов идеальна фуксия ампельная, которая спокойно переносит западную и северную стороны. Все эти цветы выживают там, где петунии погибают.

Ранее был назван цветок для сада, который пахнет медом и цветет огромным облаком.

Проверено редакцией
Эти цветы — королевы сада: 3 растения с характером. Посадите один раз — и участок не узнать
Общество
Эти цветы — королевы сада: 3 растения с характером. Посадите один раз — и участок не узнать
Как сделать клумбы во дворе: помощь УК, заявка и договоренности с соседями
Семья и жизнь
Как сделать клумбы во дворе: помощь УК, заявка и договоренности с соседями
Дача на балконе: 5 овощей, которые вырастут у каждого, даже без опыта и большого пространства
Общество
Дача на балконе: 5 овощей, которые вырастут у каждого, даже без опыта и большого пространства
Земляника, голубика, виноград: ягоды, которые реально вырастить в квартире без дачи
Общество
Земляника, голубика, виноград: ягоды, которые реально вырастить в квартире без дачи
Врач предупредила об опасности принесенных в дом веток вербы
Здоровье/красота
Врач предупредила об опасности принесенных в дом веток вербы
цветы
балконы
растения
петунии
Дарья Иванова
Д. Иванова
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Апрельская посевная: 8 цветов можно сеять сразу в грунт — не надо рассады
Общество

Апрельская посевная: 8 цветов можно сеять сразу в грунт — не надо рассады

