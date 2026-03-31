Выживают там, где петунии погибают: 5 цветов для кашпо на открытом балконе

Выживают там, где петунии погибают: 5 цветов для кашпо на открытом балконе

Для балконного озеленения, где растения вынуждены выдерживать палящее солнце, порывы ветра и проливные дожди, идеально подойдут проверенные «солдаты» цветочного мира.

Абсолютный лидер — калибрахоа, которая цветет каскадом из сотен мелких колокольчиков и, в отличие от петунии, не страдает от дождей: ее цветки быстро высыхают и не теряют декоративности. Она обожает солнце и цветет все лето без перерыва.

Бакопа, или сутера, создает нежные водопады из белых, розовых или голубых цветков, не боится ветра и ливней, а также засухоустойчива. Пеларгония плющелистная, или ампельная герань, с ее яркими шапками соцветий — настоящий чемпион по выносливости: она выдерживает прямые солнечные лучи, сильные ветры и не требует частого полива.

Вербена гибридная с ее плотными зонтичными соцветиями также прекрасно переносит непогоду и цветет непрерывно. Для тенистых балконов идеальна фуксия ампельная, которая спокойно переносит западную и северную стороны. Все эти цветы выживают там, где петунии погибают.

Ранее был назван цветок для сада, который пахнет медом и цветет огромным облаком.