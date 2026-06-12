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12 июня 2026 в 04:33

Посадил и забыл на все лето: этот цветок не требует полива, не болеет, цветет по август даже в засуху

Фото: D-NEWS.ru
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Агростемма — это растение из семейства Гвоздичные, которое незаслуженно обходят вниманием многие дачники. Цветок засухоустойчив, не требует частого полива, растет на любых почвах, не боится холодных ветров.

Стебли агростеммы достигают высоты 30–100 см. Цветение начинается в июне и продолжается до конца августа — начала сентября, раскрывающиеся утром крупные пятилепестковые цветки диаметром до 5 см окрашены в насыщенные розовые, сиренево-пурпурные, фуксиевые и даже белые тона, а их бархатистые лепестки с тонкими прожилками напоминают миниатюрные орхидеи.

Ее можно сеять прямо в грунт без всякой рассады — семена сохраняют всхожесть до 4 лет, а всходы появляются через 10–14 дней. Уход минимален: поливать нужно только в сильную засуху, подкормки не требуются, а единственное, что понадобится, — проредить всходы, оставляя 15–30 см между растениями. Срезанные цветы стоят в вазе до 7 дней, источая нежный аромат.

Важно помнить: семена агростеммы ядовиты, поэтому при работе с растением лучше использовать перчатки и не допускать контакта детей и животных.

Ранее был назван многолетник, который цветет пышными метелками в глухой тени.

Проверено редакцией
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