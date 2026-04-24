Гидрометцентр рассказал о погоде в Москве на выходные В Москве в выходные ожидаются солнце, потепление и дождь

В ближайшие выходные москвичей ждет относительно теплая погода, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина. В субботу, 25 апреля, в столице будет солнечно.

Температура поднимется до 10 градусов тепла. По словам синоптика, первый день выходных пройдет без осадков и с ясным небом.

Однако уже в воскресенье, 26 апреля, погода начнет меняться. Несмотря на потепление, в городе ожидаются осадки.

А в воскресенье, несмотря на то что температура будет до 11 градусов тепла, ожидается дождь, — уточнила специалист.

Паршина добавила, что небольшие дожди возможны и в ночь с субботы на воскресенье. В это время температура воздуха составит от трех до пяти градусов тепла.

Ранее синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин рассказал, что в Санкт-Петербурге с 27 апреля по 3 мая ожидается умеренно теплая погода. Средняя температура будет около +8–10 градусов, ночью — +1–3 градуса.