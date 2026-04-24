Синоптик раскрыл, какая погода будет в Петербурге в конце апреля Синоптик Ильин: в Петербурге в конце апреля ожидается до +10 градусов

В Санкт-Петербурге на неделе с 27 апреля по 3 мая ожидается умеренно теплая погода, рассказал NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, средняя температура воздуха будет держаться около +8–10 градусов, ночью — +1–3 градуса. При этом, уточнил он, к концу недели в городе вырастет атмосферное давление до 770 миллиметров ртутного столба.

Он добавил, что в понедельник, среду и местами в четверг в Санкт-Петербурге ожидаются дожди, наиболее интенсивными они будут в первый день недели.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в период майских праздников в Москве ожидаются традиционные «климатические качели». По его словам, в первые дни месяца столбики термометров покажут около +12 градусов днем и от 0 до +5 градусов ночью, что прохладнее климатической нормы.