Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ленобласти возросло В Ленобласти число пострадавших в ДТП с автобусом выросло до 19 человек

В Ленинградской области увеличилось число пострадавших в ДТП с участием автобуса и грузовика, передает РЕН ТВ. По данным источника, количество раненых достигло 19 человек.

Среди пострадавших есть двое детей, включая четырехлетнюю девочку и 12-летнего мальчика. Также отмечается, что три человека находятся в состоянии шока и помещены в реанимацию.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти пассажирский автобус столкнулся с фурой в Гатчинском районе, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В результате аварии один человек погиб, еще минимум 10 получили травмы, пять из них находились в тяжелом состоянии.

До этого восемь пассажиров и водитель пострадали в аварии с автобусом в Железногорске Красноярского края. По данным регионального ГУ МВД, инцидент произошел около дома № 26ж на Загородной улице. Правоохранители добавили, что, кроме водителя, никто в салоне не был пристегнут ремнями безопасности.

Кроме того, шесть человек получили травмы в результате аварии с участием автобуса в Краснодаре. Инцидент случился на пересечении улиц Северная и Филатова, где 57-летний водитель автобуса потерял управление и наехал на бордюр. От резкого удара транспортное средство опрокинулось на бок.