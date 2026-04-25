В Петербурге мужчина незаконно хранил 78 килограммов черной икры, передает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона. Партия была обнаружена в рамках расследования уголовного дела.

Следствие просило отправить фигуранта под домашний арест, отметили в источнике. Однако суд отказал в удовлетворении ходатайства, указав на отсутствие оснований полагать, что он может скрыться или препятствовать расследованию, и назначил запрет определенных действий.

По данным следствия, икра была незаконно доставлена в город и помещена в морозильную камеру в квартире обвиняемого. Мужчине предъявлено обвинение по статье о незаконном обороте особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу.

