20-й пакет санкций ЕС: что с поставками нефти и газа, кто реально пострадал

20-й пакет санкций ЕС: что с поставками нефти и газа, кто реально пострадал

Совет Евросоюза утвердил 20-й пакет антироссийских ограничений. Под «удар» попали десятки компаний, почти полсотни танкеров, физические лица — от директора Эрмитажа до рэпера Тимати, а также два российских порта — Мурманск и Туапсе. Впрочем, как полагают эксперты, многие меры носят имитационный характер, а там, где ЕС действительно мог бы нанести болезненный удар, еврочиновники предпочли отступить. Подробнее — в материале NEWS.ru.

Что именно вошло в 20-й пакет санкций ЕС

Бизнес

Евросоюз расширил санкционные списки, затронув около 60 компаний. В перечень вошли:

Туапсинский, Рязанский, Комсомольский, Ангарский, Афипский и Ачинский нефтеперерабатывающие заводы;

«Башнефть», ряд дочерних структур ЛУКОЙЛа, «Славнефть»;

Белорусская нефтяная компания;

«Газпром флот», «Газстройпром», «Газпром СПГ технологии», «Газпромнефть Марин Бункер»;

«Мангазея Майнинг», Московский физико-технический институт (МФТИ) и подмосковный пансионат «Снегири».

Персоны

В «черные списки» ЕС внесены десятки физических и юридических лиц. Среди подпавших под ограничения:

директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский;

бизнесмен и бывший член Совета Федерации Андрей Молчанов;

предприниматель и рэпер Тимур Юнусов (Тимати);

боксер Федор Чудинов;

первый заместитель министра культуры Сергей Обрывалин;

руководитель агентства «Спутник» Антон Анисимов;

генеральный конструктор концерна «Калашников» Владимир Лепин;

глава Института археологии РАН Николай Макаров;

начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Алексей Ртищев и его заместитель Андрей Марченко;

генеральный директор Мариупольского театра Игорь Солонин и другие.

Углеводороды и танкеры

Отдельный блок ограничений направлен против так называемого теневого флота России. Под рестрикции подпали 46 танкеров, задействованных в транспортировке российской нефти. Кроме того, европейским компаниям запрещено продавать России танкеры любого тоннажа.

Под запретом оказались также операции с портами Мурманска и Туапсе, а также с нефтяным терминалом Каримун в Индонезии.

Банки и криптовалюта

Запрещены трансакции с 20 российскими банками, среди которых Почта Банк, банк «Авангард», СДМ-Банк, «Русский стандарт», WB Bank и другие. Помимо этого, ограничения коснулись четырех финансовых учреждений в третьих странах.

Под санкции подпали российские провайдеры и платформы, позволяющие переводить и обменивать криптоактивы. Запрещены операции с криптовалютой RUBx, а также любая поддержка со стороны ЕС разработки цифрового рубля.

Что не вошло в санкционный пакет

Европейцы планировали ввести полный запрет на покупку российского сжиженного природного газа. Однако этого не произошло. Как пояснил NEWS.ru доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин, такой шаг стал бы тяжелым ударом для самой Европы, которая и без того испытывает давление из-за дефицита энергоносителей, вызванного ситуацией в Персидском заливе.

Впрочем, нерешительность ЕС проявилась не только в газовом вопросе. Как отметила в разговоре с NEWS.ru заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара Антонина Левашенко, в 20-м пакете есть и другие показательные моменты.

«Удивительно, что ЕС продолжает вводить ограничения в отношении удобрений и сырья для них. В 20-й список вошли ежегодные импортные квоты на аммиак, сохраняются и импортные пошлины на удобрения, поскольку около 22% импорта удобрений в ЕС в 2025 году приходилось на Россию», — пояснила она.

По данным Европейской комиссии, российские удобрения критически важны для Евросоюза. И эта мера, по словам эксперта, ударит в первую очередь по европейским фермерам, которым становится дороже первичное сырье для производства удобрений. В результате заниматься сельским хозяйством и производить пищевую продукцию европейцам становится в разы дороже. Весной 2026 года в Германии цены на азотные удобрения уже заметно выросли: в Нижней Саксонии нитрат кальция и аммония — одно из самых популярных азотных удобрений — подорожал примерно на 15%.

Что касается российского экспорта металлов, то здесь ЕС также не решился на жесткие меры. Как уточнила Левашенко, санкции пока не затронули российский никель — один из ключевых экспортных товаров России. Ограничения действуют лишь в отношении металлолома никеля, но не чистого металла.

Что в итоге получат Россия и Европа

По мнению Сергея Зайнуллина, 20-й пакет санкций в целом носит имитационный характер. «Те санкции, которые действительно оказывали существенное влияние, были введены еще весной 2022 года. Сейчас Евросоюзу нужно показывать активность, демонстрировать видимость борьбы с Россией», — подчеркнул экономист.

При этом даже эти ограничения способны увеличить стоимость нефти, газа, нефтепродуктов и химической продукции для европейских потребителей. Российские поставщики и компании-посредники будут перекладывать дополнительные расходы на конечных покупателей, которыми в итоге окажутся европейский бизнес и население. Таким образом, очередной санкционный пакет бьет не столько по России, сколько по экономике самого Евросоюза, считает Зайнуллин. А в случае с удобрениями, по всей видимости, под удар попадает и продовольственная безопасность Европы.

