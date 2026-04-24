Трамп раскрыл сумму долга США из-за отмены пошлин

Президент США Дональд Трамп заявил, что Белому дому придется вернуть $159 млрд сборов после решения Верховного суда, признавшего незаконными дополнительные импортные пошлины. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

В 2025 году Трамп установил дополнительные импортные пошлины. Однако Верховный суд постановил, что президент не имел права вводить такие меры без согласований. Суд указал, что решения в сфере торговли должен принимать исключительно конгресс США.

Решение суда вынудит администрацию Белого дома компенсировать деньги компаниям и гражданам, которые уже отдали свои средства на пошлины. Он добавил, что суд мог бы отдельно указать, что средства, которые уже были уплачены, обратно не возвращаются. Тогда бы США смогли бы сохранить эту сумму в бюджете.

Люди и компании, которые пользовались нашей страной десятилетиями, из-за ужасного и смехотворного решения Верховного суда США по пошлинам теперь должны получить назад $159 миллиардов, — заявил Трамп.

Ранее американский лидер пригрозил ввести пошлины против Великобритании в том случае, если Лондон не отменит налог на цифровые услуги. Он подчеркнул, что Белый дом изучает возможные ответные меры.