«Он не маскирует»: Лавров восхитился одной чертой Трампа Лавров: Трамп не маскирует жесткие планы и никого не вводит в заблуждение

Американский лидер Дональд Трамп не маскирует свои достаточно жесткие планы и никого не вводит в заблуждение, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По словам главы МИД, которые приводит ТАСС, эта особенность республиканца многое упрощает.

С одной стороны, это упрощает ситуацию. Видно, кто есть кто. Многие наши политологи отмечают, что Дональд Трамп говорит то, что планирует, он никогда никого не вводит в заблуждение. Он может менять свои убеждения часто и быстро в зависимости от ситуации, но он не маскирует свои достаточно жесткие планы какими-то уводящими в сторону риторическими изысканиями, — сказал он.

Ранее Лавров заявил, что истинной целью военной операции США в Иране было установление контроля над экспортом нефти через Ормузский пролив. Дипломат также подчеркнул, что угрозы Вашингтона о полном уничтожении страны являются лишь риторическим преувеличением.

До этого Лавров, комментируя противоречивые заявления Трампа о статусе американской валюты, процитировал русскую пословицу «не место красит человека, а человек место». Глава МИД РФ напомнил, что риторика главы Белого дома в отношении доллара кардинально менялась в зависимости от занимаемого им кресла.