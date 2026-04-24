Политолог оценил вероятность исключения Испании из НАТО Политолог Блохин: Пентагон не будет на самом деле исключать Испанию из НАТО

Соединенные Штаты не станут исключать Испанию из Североатлантического альянса, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, глава Белого дома Дональд Трамп подобными угрозами лишь стремится оказать давление на участников НАТО.

Вполне возможно, что такие новости [о возможном исключении Испании из НАТО] появились, чтобы оказать информационно-психологическое давление на страны Альянса. Сказать, что испанцы играли какую-то роль в объединении? Не особо-то уж. Они находятся вдалеке как раз от всех возможных очагов напряжения для Запада. В реальности, я думаю, что даже если дойдет до каких-то серьезных пертурбаций, то, в принципе, НАТО мало что потеряет. Но я сомневаюсь, что Испанию реально исключат из Альянса, — поделился Блохин.

Он подчеркнул, что в настоящее время Россия является главным вызовом для НАТО. В то же время, по словам политолога, Испания расположена на совершенно противоположном конце Европы, далеко от основных событий.

Я думаю, что это некий такой трюк американцев, чтобы показать: если мы готовы пожертвовать Испанией, то все остальные будут бояться. Поэтому давайте-ка платите нам больше и готовьтесь к конфронтации с Ираном. Критика Трампа касательно НАТО в чем заключалась? В том, что выделяется недостаточно средств на оборону. Во-вторых, несмотря на скромные траты, Штаты обеспечивают Альянсу безопасность, однако в ответ не получают поддержку в конфликте. Так что причин для такого давления две, — заключил Блохин.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне обсуждают меры против союзников по НАТО за их нежелание поддерживать Вашингтон в конфликте с Ираном. Рассматривается, в частности, исключение Испании из Альянса и пересмотр позиции США по Фолклендским (Мальвинским) островам.