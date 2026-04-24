24 апреля 2026 в 19:52

«Поднимает голову фашизм»: Дарчиев предупредил об изменениях в Европе

Дарчиев: в Европе снова возрождается фашизм

Александр Дарчиев Александр Дарчиев Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фашизм в Европе снова «поднимает голову», заявил посол России в Соединенных Штатах Александр Дарчиев в ходе торжественной церемонии у мемориала «Дух Эльбы» на Арлингтонском национальном кладбище близ Вашингтона. По его словам, которые приводит РИА Новости, безответственные политики ЕС вновь призывают к походу «на Восток».

В наше неспокойное время, когда в Европе, освобожденной советским солдатом ценой неимоверных жертв вместе с американскими и британскими союзниками, вновь поднимает голову фашизм, а от безответственных политиков звучат призывы к новому походу на Восток, особенно востребован «Дух Эльбы», — отметил Дарчиев.

Отмечается, что мемориальная бронзовая плита была установлена в апреле 1995 года. На ней изображены советские и американские военные, пожимающие друг другу руки на мосту через Эльбу.

Ранее стало известно об осквернении памятников маршалу Георгию Жукову и павшим в ходе Второй мировой войны красноармейцам в Сербии. Представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Москва с возмущением восприняла новость о случившемся.

