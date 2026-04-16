16 апреля 2026 в 18:28

«Новость шокировала»: Захарова об осквернении памятников Жукову в Сербии

Захарова: Россия возмущена осквернением памятников Жукову в Сербии

Мария Захарова Фото: МИД РФ
Российская сторона с возмущением восприняла осквернение в Сербии памятников маршалу Георгию Жукову, а также павшим в ходе Второй мировой войны красноармейцам, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что на протяжении десятилетий после разгрома фашизма сербские власти и народ свято относились к памяти павших, передает корреспондент NEWS.ru.

Новость, которая по-настоящему шокировала, она пришла из Сербии. Мы с возмущением узнали об осквернении в городах Крагуевац и Пожаревац памятников погибшим красноармейцам... а также бюстов маршала Георгия Константиновича Жукова, — сказала она.

Представитель МИД отметила, что в Москве убеждены, что данные инциденты не имеют ничего общего с историческим уважением сербов к боевому братству двух народов.

Ранее Захарова заявила, что на Западе предпринимаются чудовищные попытки агрессивно настроенного западного меньшинства раскачать историческую память и переписать историю. По ее словам, ответом на это стало провозглашение 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа.

