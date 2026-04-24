24 апреля 2026 в 20:11

Умерла киновед и тележурналист Ирина Успенская

На 85-м году жизни умерла киновед и тележурналист Ирина Успенская, сообщил Союз кинематографистов России в Telegram-канале. Причины смерти не уточняются.

Ушла из жизни киновед, руководитель Тверского областного отделения Союза кинематографистов России Ирина Успенская (11.05.1941 — 24.04.2026). <...> Светлая память о талантливом киноведе, тележурналисте и добром отзывчивом человеке навсегда останется в наших сердцах, — сообщили в Союзе.

С 1996 года Успенская работала в ГТРК «Тверь», где вела авторские программы «Кинозал „Ретро“» и «Беседы о кино». Около 30 лет она преподавала немецкий язык и литературу. Также была одной из основательниц фестиваля актеров российского кино «Созвездие».

23 апреля ушел из жизни Алексей Пиманов — режиссер, продюсер, журналист, ведущий программы «Человек и закон» на Первом канале. Его супруга, актриса Ольга Погодина, назвала смерть мужа самой страшной трагедией, которая только могла произойти в ее жизни. Она уточнила, что причиной смерти Алексея Пиманова стал инфаркт.

