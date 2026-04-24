Умерла киновед и тележурналист Ирина Успенская

Ушла из жизни киновед, руководитель Тверского областного отделения Союза кинематографистов России Ирина Успенская (11.05.1941 — 24.04.2026). <...> Светлая память о талантливом киноведе, тележурналисте и добром отзывчивом человеке навсегда останется в наших сердцах, — сообщили в Союзе.

С 1996 года Успенская работала в ГТРК «Тверь», где вела авторские программы «Кинозал „Ретро“» и «Беседы о кино». Около 30 лет она преподавала немецкий язык и литературу. Также была одной из основательниц фестиваля актеров российского кино «Созвездие».

